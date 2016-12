SE Honor graduates recognized at Commencement

Thirty-two honor graduates were recognized Saturday at Southeastern Oklahoma State University’s Fall Commencement.

Two ceremonies were held in Bloomer Sullivan Arena.

Following is the list of honor graduates, listed by permanent hometown:

Cum Laude (with honors)

Barbara Elaine Bullard, McAlester, Oklahoma;

Joseph D. Coyner, Chandler, Oklahoma;

Aaron Huu Dugger, Savoy, Texas;

Joseph B. Jankas, Oklahoma City, Oklahoma;

Sara Elizabeth Lopez, Howe, Texas;

Shauna F. McCarter, Durant, Oklahoma;

Bailey E. Smith, Hugo, Oklahoma;

LaRonda Michelle Sogoba, Sherman, Texas;

James Thurman Taylor, Allen, Texas;

Shawn DeNell Young, Caddo, Oklahoma;

Magna Cum Laude (with high honors)

Jessica L. Dice, Madill, Oklahoma;

Jayanna Louise Greenwood, Lone Grove, Oklahoma;

Kayla Danielle Lippert, Reno, Nevada;

Sheryl Kay Martin, Bells, Texas;

Brittany Anne McManus, Wapanucka, Oklahoma;

Elizabeth Alexandria Moore, Valliant, Oklahoma;

Terrell Ray Morgan, Moyers, Oklahoma;

Chance Tyler Wimberley, Colbert, Oklahoma;

Summa Cum Laude (with highest honors)

Kimberly Dobbs Bosse, Denison, Texas;

Caroline Jalen Couch, Caddo, Oklahoma;

James Tanner Frye, Pottsboro, Texas;

Immanuel-Carl Gerlitz, Papenburg, Germany;

Allison Elaine Joines, Caddo, Oklahoma;

Sierra Dawn Kinnamon, Calera, Oklahoma;

Jake Aaron Madden, Chandler, Oklahoma;

Cherie A. McClellan, Rattan, Oklahoma;

Amanda Shea Price, Kingston, Oklahoma;

Brandon C. Walker, Choctaw, Oklahoma;

Melissa Kaye Wilson-Blake, Smithville, Oklahoma;

Mikael Ann Worsham, Pottsboro, Texas;

Shannon Wyrick, Van Alstyne, Texas.

